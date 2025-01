Homem é preso por descumprir medida protetiva e perseguir ex no Amazonas

O homem não aceita o fim do relacionamento com a vítima

Um homem de 51 anos foi preso nesta quinta-feira (23) no bairro Palmares, em Parintins, por descumprir uma medida protetiva e perseguir sua ex-companheira, de 43 anos. A prisão foi realizada após a vítima denunciar os episódios de perseguição.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, responsável pela investigação, a mulher procurou a delegacia na segunda-feira (20) para relatar que, nos dias 18 e 19 deste mês, havia sido perseguida pelo homem em locais públicos. Ela afirmou que o agressor não aceitava o fim do relacionamento, o que motivaria as perseguições.

Com base no depoimento da vítima, a delegada solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida em sua residência.

O homem agora responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição, permanecendo à disposição da Justiça.

