VÍDEO: Esposa flagra marido com a amante em shopping e expõe prints da traição

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (22) mostra o tenso momento em que uma mulher flagra seu marido com a amante em uma praça de alimentação de um shopping. O caso gerou grande repercussão após a esposa, identificada como Rebeca, confrontar o casal de forma impactante.

Nas imagens, Rebeca joga sobre a mesa vários prints de conversas íntimas impressos e questiona o marido, visivelmente indignada: “Gostou de me trair? Agora vai dizer que não me traiu, né?”. Enquanto ela expõe as provas, o homem fica em silêncio ao lado da amante, sem negar as acusações.

Em um desabafo emocionado, Rebeca revela que foi a própria amante quem lhe enviou as mensagens trocadas com o marido. Ela desabafa: “Não tem dinheiro para comprar as coisas das crianças, me deixa passando necessidade dentro de casa e vem pra cá comer fast food com mulher. E ainda me faz de errada na história. Sabe que dá danos morais, traição?”, desabafa, mencionando também os danos emocionais que está sofrendo, como insônia e dependência emocional.

No final da gravação, Rebeca anuncia que pedirá o divórcio após 6 anos de relacionamento e levará as provas para o advogado. A situação chocou os internautas, que se dividiram entre apoiar a coragem da esposa e comentar sobre o impacto do flagra público.

