Pesquisa: Maioria dos amazonenses considera atuação da Aleam ‘ruim’ e ‘inútil’

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (24) pela Perspectiva Mercado e Opinião apontou que 25,1% da população amazonense considera a atuação dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) “ruim” e 26,2% considera os trabalhos desenvolvidos por eles são “inúteis” a população.

Em relação à atuação dos deputados estaduais, 19% dos amazonenses consideram a gestão como “muito ruim”, enquanto 25,1% a classificam como “ruim”. Outros 23,4% consideram “nem boa nem ruim”, 17,7% avaliam como “boa”, 3,1% a veem como “muito boa”, e 11,7% não souberam ou preferiram não opinar.

Quando questionados sobre a imagem geral da Aleam, 26,2% dos entrevistados afirmaram que os trabalhos da instituição são “inúteis” para a população. Cerca de 25,1% consideram a atuação “um pouco útil”, 24,4% a classificaram como “razoavelmente útil”, e 10,4% a veem como “muito útil” ou “útil”. Outros 13,9% não souberam ou não quiseram opinar.

A pesquisa também avaliou o cumprimento das promessas de campanha pelos deputados estaduais. Para 39,9% dos entrevistados, os parlamentares não estão cumprindo as promessas feitas durante a eleição de 2022.

Outro dado relevante é o desconhecimento sobre a presidência da Aleam: apenas 6,8% dos respondentes souberam identificar o atual presidente da Assembleia. Cerca de 81,1% da população não soube dizer quem é o presidente da Assembleia Legislativa.

Principais resultados da pesquisa:

Independência questionada : 90,3% dos entrevistados acreditam que os deputados estaduais seguem as orientações do governo ao votar as leis, enquanto apenas 7,1% veem a Aleam como uma instituição independente.



: 90,3% dos entrevistados acreditam que os deputados estaduais seguem as orientações do governo ao votar as leis, enquanto apenas 7,1% veem a Aleam como uma instituição independente. Imagem da instituição : Apenas 10,4% dos respondentes consideram o trabalho da Aleam como “muito útil”. Já 26,2% consideram a atuação da Assembleia “inútil”.



: Apenas 10,4% dos respondentes consideram o trabalho da Aleam como “muito útil”. Já 26,2% consideram a atuação da Assembleia “inútil”. “Casa do Povo” : A maioria dos entrevistados considera que a Aleam não pode ser chamada de “Casa do Povo”. A pesquisa também revelou que 89,9% dos amazonenses nunca visitaram o prédio da Assembleia Legislativa.



: A maioria dos entrevistados considera que a Aleam não pode ser chamada de “Casa do Povo”. A pesquisa também revelou que 89,9% dos amazonenses nunca visitaram o prédio da Assembleia Legislativa. Procurar ajuda: Somente 13,4% dos entrevistados afirmaram que buscariam a Aleam ou um deputado estadual caso se sentissem prejudicados em seus direitos, indicando uma desconfiança no papel representativo da instituição.

Durango Duarte, CEO da Perspectiva, explicou que este levantamento não é um caso isolado. Trata-se do quarto estudo realizado pela empresa nos últimos 20 anos, com o objetivo de avaliar a percepção da população sobre as atividades e funções da Assembleia Legislativa. O último estudo desse tipo foi feito em 2017.

Embora os resultados mostrem uma visão negativa da população sobre a imagem da instituição, Durango destaca que essa percepção reflete uma tendência histórica, já que o distanciamento dos eleitores em relação aos deputados estaduais e à Assembleia Legislativa é um fenômeno que também ocorre com relação ao Congresso Nacional e às câmaras municipais.

A pesquisa, realizada entre os dias 20 e 22 de janeiro, entrevistou 2.000 eleitores de 62 municípios do Amazonas, com maior concentração em Manaus (1.107 entrevistas). A amostra foi projetada para ser representativa do eleitorado, considerando variáveis como sexo, idade, escolaridade e nível econômico.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱