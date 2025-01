Boi Garantido inicia ensaios da Batucada no complexo Booth Line, em Manaus

A Batucada do Boi Garantido inicia no sábado (1), a partir das 17h, seus tradicionais ensaios em um novo local: o complexo Booth Line, ao lado do Porto de Manaus, em frente à estação de ônibus da Matriz. Os ingressos custam R$ 20 a inteira, e R$ 10 a meia.

O local está sendo preparado para receber o torcedor apaixonado pelo Boi Garantido, dentro de um projeto que está recuperando toda a arquitetura dos prédios que simbolizam a memória de Manaus.

O primeiro ensaio da Batucada da temporada será um Esquenta para o Carnaboi 2025 e vai contar com as atrações Leonardo Castelo, Luciano Araújo, David Assayag e Israel Paulain além do Comando Garantido e Garantido Show.

O Coordenador da Batucada em Manaus, Rivaldo Pereira, confirma o compromisso de realizar um grande evento .

“Isso aqui vai ser pra nós um marco na história do festival de Parintins e dos ensaios do boi Garantido em Manaus e nós temos um compromisso muito grande com essa festa. Nunca tivemos um ensaio da Batucada no Centro de Manaus , e isso é muito importante. Por isso nós vamos fazer um grande espetáculo aqui, vamos fazer desse espaço o point do Garantido em Manaus”, disse Rivaldo Pereira.

Projeto de revitalização

A diretora de eventos do Mercado de Origem da Amazônia, Inês Daou, afirma o desejo de trazer o público para mais próximo da cultura da cidade.

“A ideia da administração do Mercado é ocupar o espaço com a cidade, com a vivência e a cultura do Amazonas, e para receber o ensaio da Batucada o local está passando por obras em ritmo acelerado para entregarmos um espaço confortável e com muita segurança” comentou Inês.

Símbolo histórico da Manaus antiga, o Complexo Booth Line, hoje Mercado de Origem da Amazônia, foi cenário dos tempos áureos da borracha, ganhando popularidade na metade do século XX, durante o processo de exportação do látex, que ocasionou um grande desenvolvimento da região amazônica na época.

Para o empresário responsável pelo Mercado de Origem, Elias Tergilene, o apelo histórico do lugar combina com os valores da cultura amazônica.

“Aqui sempre foi um espaço de muita prosperidade, com muita história pro Brasil e para o Mundo, nada mais do que justo receber toda essa cultura, com o boi Garantindo abrindo a temporada aqui no centro da cidade”, afirmou Elias.

Serviço

Evento: 1º Ensaio da Batucada em Manaus

Horário: 17h às 23h30

Local: Mercado de Origem da Amazônia – Complexo Booth Line – Rua Tamandaré, Centro Histórico

Entrada: R$20 inteira R$10 (meia) *comerciários que apresentarem o crachá pagam meia

