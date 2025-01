Tio preso estuprava sobrinhas desde que elas eram crianças, diz polícia

Crimes começaram quando as vítimas tinham entre 6 e 8 anos e vieram à tona após denúncia do Conselho Tutelar

Um homem de 37 anos é suspeito de estuprar três sobrinhas em Tonantins, interior do Amazonas. O caso foi apresentado nesta sexta-feira (24). As vítimas, atualmente com 10, 13 e 15 anos, relataram que os abusos começaram quando ainda eram crianças, e tinham entre 6 e 8 anos.

O delegado Wellery Allef, responsável pela investigação, explicou que o caso foi descoberto há cerca de oito meses, quando a vítima de 15 anos apresentou episódios frequentes de desmaios e problemas de saúde. Esses sinais foram notados por uma professora, que acionou o Conselho Tutelar.

“Durante o depoimento, a vítima revelou que sua saúde estava relacionada à preocupação com as duas irmãs mais novas, que ainda viviam na comunidade e sofriam abusos pelo tio. Com base nos relatos, realizamos diligências e as vítimas de 10 e 13 anos também prestaram depoimentos”, explicou o delegado.

Após a coleta de informações, as vítimas foram submetidas a exames de corpo de delito, que confirmaram os abusos. Com isso, a Justiça autorizou a prisão preventiva do acusado. Porém, ao saber que estava sendo procurado, o homem fugiu para uma comunidade distante.

“Foram oito meses de busca devido às dificuldades geográficas, mas na última segunda-feira (20) conseguimos localizá-lo. Nossa equipe se deslocou pelo Rio Solimões até a comunidade onde ele estava, e o mandado de prisão foi cumprido”, finalizou Wellery.

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele foi recambiado para Manaus, já passou por audiência de custódia e permanece preso à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

