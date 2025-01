Pastor que estuprou adolescentes diz que preparava jovens para serem ‘boas esposas’

Abusador chamava jovens da igreja para ajudar na limpeza do templo, passava as mãos em suas partes íntimas e beijava adolescentes na boca

O pastor Francisco Rodrigues Lemos, de 44 anos, preso por suspeita de praticar crimes sexuais contra adolescentes entre 13 e 16 anos que frequentavam a igreja em que ele atuava, justificava os estupros dizendo que agia daquela forma para “testar as irmãs”, “matar os desejos carnais delas” e prepará-las para serem “boas esposas”.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia Especializa de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2), prendeu o estuprador na quarta-feira (22).

As investigações tiveram início em novembro de 2024, quando pelo menos cinco vítimas procuraram a delegacia para relatar os abusos.

O pastor chamava as jovens da igreja para ajudar na limpeza do templo e, quando se encontrava sozinho com elas, passava as mãos em suas partes íntimas e as beijava na boca, dentre outros atos sexuais.

Depois dos abusos, se a vítima dissesse que sentia culpada, o pastor explicava que era só se ajoelhar perante o Senhor e pedir perdão, que Deus as perdoaria.

Segundo as diligências da PCDF, durante algum tempo, o pastor chegou a atuar em uma igreja em São Sebastião, onde também fez vítimas, agindo do mesmo modo.

A PCDF divulgou a foto de Francisco para que novas vítimas possam identificá-lo e denunciá-lo.

*Com informações do Metrópoles

