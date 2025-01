Colônia de Férias promove inclusão e diversão para crianças e adolescentes de Manaus

A Colônia de Férias, realizada na tarde desta sexta-feira (24), no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Zona Norte de Manaus, contou com cerca de 200 crianças com e sem deficiência em uma tarde cheia de jogos interativos, sensoriais, atividades físicas e competição de cabelo maluco. O foco da ação foi proporcionar o lazer, bem-estar e fortalecimento de vínculos na infância.

A ação integra o projeto estadual “Amazonas Eficiente” da Sejusc, que oportuniza às pessoas com deficiência e seus familiares a prática da habilitação e reabilitação da vida comunitária, promovendo a inclusão social, esporte e lazer, acesso à cidadania e direitos sociais, a partir do atendimento psicossocial e o paradesporto.

Vivian Cavalcante, mãe atípica da adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Ana Monique, comentou que ver sua filha podendo participar de eventos como a Colônia de Férias é gratificante e que isso incentiva a socialização e inclusão de sua filha com outras crianças.

“É importante a socialização, ter essa comunicação com outras crianças. Até esse momento de férias ela estava muito em casa, muito ansiosa, e esses eventos trazem calmaria para ela. Esse é um projeto maravilhoso da Sejusc para a inclusão”, comentou a mãe.

De acordo com o coordenador do projeto, Fábio de Almeida, a ação desenvolve mais que o bem-estar físico da criança com deficiência, mas também a saúde e desenvolvimento cognitivo, mental e social.

“Essa socialização para eles é de fato de extrema importância porque é o que vai trabalhar desde a infância o desenvolvimento dessa criança. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue trabalhar várias partes do intelecto dela, também trabalhamos o convívio familiar e comunitário, e isso é de grande importância para que ela consiga se desenvolver de forma integral dentro da sociedade”, enfatizou.

Momento de lazer

Para a coordenadora do CECF Padre Pedro Vignola, Elisabete Maciel, a parceria cultural é um meio de distrair as crianças e adolescentes durante esse período de férias, para que não fiquem ociosas e possam aproveitar um momento de lazer antes de voltar às aulas.

“Nós envolvemos a comunidade como um todo, e os parceiros que fazem parte do Centro de Convivência também entram conosco, como a Sejusc, que vem justamente para cumprir com o papel de oportunizar as crianças com deficiência a participar do evento”, salientou Elisabete.

As crianças e adolescentes puderam participar de um torneio de queimada e futsal; corrida de saco; barra bandeira; cabo de guerra; caça ao tesouro; oficina de desenho e pintura e atividades coletivas. Além disso, terá Baladinha kids (dança e diversão), encerrando com lanche e entrega de brindes.

*Com informações da assessoria

