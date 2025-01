INPI planeja instalar unidade regional em Manaus 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), planeja instalar uma nova unidade regional Norte em Manaus.

A iniciativa visa fortalecer a inovação e a proteção da propriedade industrial na região amazônica.

A decisão de instalar uma unidade em Manaus foi tema de reunião na quinta-feira (23) na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O presidente do INPI, Júlio César Moreira, destacou que a escolha da capital amazonense se baseia no bom desempenho do estado no Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (IBID), que o coloca como o melhor da região Norte na dimensão Resultado.

“O INPI está se reestruturando para dar um atendimento mais uniforme em todo o Brasil sobre inovação e proteção da propriedade industrial. A região amazônica, em especial o Amazonas, tem um potencial altíssimo em biotecnologia, com pesquisa e desenvolvimento sendo realizados aqui, envolvendo a biodiversidade brasileira. O objetivo do INPI é garantir que esse conhecimento seja apropriado por brasileiros, gerando benefícios para a região e para o País”, afirmou Moreira.

A instalação da unidade em Manaus faz parte de um esforço de descentralização do INPI, buscando um atendimento mais uniforme em todo o território nacional. O presidente do INPI também ressaltou a importância estratégica da Amazônia para a economia baseada no conhecimento.

“A economia mundial hoje é baseada no conhecimento. A Amazônia, com sua biodiversidade, pode ser um diferencial estratégico. Estamos aqui para assegurar que o conhecimento gerado seja protegido e resulte em desenvolvimento tecnológico e negócios para a região”.

A Suframa demonstrou apoio à iniciativa e ofereceu uma sala em sua sede para abrigar a nova unidade do INPI. O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, declarou que “a atuação do INPI vai ao encontro da política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Zona Franca de Manaus. Essa parceria é fundamental para fortalecer o ambiente de inovação, especialmente na Amazônia Ocidental e Amapá”.

A parceria entre Suframa e INPI se baseia em um acordo de cooperação técnica, que também inclui o Instituto Federal do Amazonas (Ifam). O objetivo da cooperação é disseminar o conhecimento sobre propriedade industrial na Amazônia Ocidental e no Amapá.

