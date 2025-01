Passageiros deportados dos Estados Unidos recebem atendimento em Manaus

Passageiros brasileiros deportados dos Estados Unidos, na primeira ação da gestão do presidente dos Estados Unidos, de Donald Trump, receberam assistência do Governo do Estado do Amazonas.

O grupo chegou à Manaus no início da noite desta sexta-feira (24), após problema técnico apresentado na aeronave, que tinha como destino final o estado de Minas Gerais. Foram disponibilizados para os brasileiros colchões, atendimento médico, alimentação e água, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam) e Defesa Civil.

No total, 79 passageiros estavam a bordo do avião, sendo 11 mulheres, 62 homens e seis crianças. Todos foram acomodados em uma sala do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e devem aguardar um novo voo para Belo Horizonte, com previsão de saída da capital amazonense às 16h deste sábado (25).

De acordo com a titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, o apoio da secretaria é essencial para assegurar o bem-estar de todos.

“A principal solicitação aqui é o atendimento humanizado, então estamos nos fazendo presentes para garantir que os direitos desses cidadãos sejam preservados”, destacou a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa.

No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas também presta apoio com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, como explica o Comandante de Socorro da capital, tenente Éverton Augusto.

“Alguns passageiros já possuem algumas patologias e precisam de acompanhamento do uso de medicação, então estamos identificando esses pacientes para que eles possam receber assistência”, disse o Comandante de Socorro da capital, tenente Éverton Augusto.

Para Sinval de Oliveira, de 51 anos, passageiro que estava no voo, a rapidez e atendimento humanizado das equipes do Governo do Amazonas trouxeram conforto em meio ao momento delicado vivido por todos.

“Estou muito impressionado com o atendimento. Morava no Estados Unidos há 35 anos e chegamos aqui com esse incidente. Rapidamente, recebemos toda a assistência e tenho só a agradecer a todos da equipe do Corpo de Bombeiros e de Direitos Humanos”, disse o passageiro, Sinval de Oliveira.

*Com informações da assessoria

