Gol de amazonense é eleito o mais bonito da Copinha 2025

Craque do Fast Clube venceu a enquete final do Prêmio Dener, com 50,89% dos votos

O jovem Marcus Vinícius, do Fast Clube não conseguiu levar o time amazonense a final da Copinha, mas escreveu seu nome na história da competição, que abre portas para o futuro promissor dos que sonham em ser jogador profissional. O craque do “Rolo Compressor” conquistou o Prêmio Dener de gol mais bonito da Copinha 2025.

Esperançoso, o craque amazonense venceu a enquete final do Prêmio Dener, com 50,89% dos votos. O jovem superou belos gols como do jogador do Vasco, André, na partida contra o Flamengo-SP, que ficou com 29,75%.

Para Vinicius, como é conhecido, a premiação vai portas e trazer reconhecimento para seu futuro como jogador profissional. Criado em 2019, o Prêmio Dener já teve até atacante do Real Madrid como vencedor. Em 2022, quando ainda tinha 15 anos e atuava no Palmeiras, Endrick venceu a disputa ao marcar um gol de bicicleta, de fora da área, contra o Oeste-SP.

“Acredito que a premiação é um diferencial e uma forma de reconhecimento pelo esforço. Gratidão”, afirmou Vinicius.

Sonho

O craque amazonense sonha alto e quer ser jogador profissional. “Meu sonho é ser um jogador reconhecido pelo meu trabalho, assim como todos que querem seguir essa carreira. E eu me inspiro no Ronaldo Fenômeno e no Pedro, do Flamengo, tenho muita admiração pela carreira e as jogadas dos dois”, completou o atacante do Tricolor de Aço.

Vinicius tem contrato com o Fast Clube até 2026 e completa 20 anos em abril deste ano. O agente do atleta é o ex-jogador Ediglê – em parceria com a FAI Sports -, campeão do mundo com o Internacional-RS, em 2006.

Trajetória

Nascido em Manaus, mas criado em Iranduba, na região metropolitana da capital amazonense, Marcus Vinicius apareceu para o futebol de base amazonense atuando pelo São Raimundo. Após se destacar no Sub-15 do Tufão da Colina, o atacante foi para o Fast Clube, no Sub-17. No Tricolor de Aço, já conquistou títulos do Campeonato Amazonense e já disputou a Copinha de 2024.

Na reta final do ano passado, conquistou o primeiro título pelo profissional ao ser emprestado para o Manaus. O Gavião Real levantou o troféu da Supercopa da Amazônia ao vencer a Seleção de Silves, campeã da Copa da Floresta, por 1 a 0.

