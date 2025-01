‘Te manca’, Anitta rebate comentário de fã sobre unha e viraliza

Usuários da web brincaram com a reação da cantora nas redes sociais

A cantora Anitta rebateu um comentário de um fã sobre sua unha enquanto tirava fotos com um grupo de pessoas. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

“Anitta, sua unha não cresceu mais não, não foi?”, disse a pessoa. “Ah, viado, vai, te manca! Uma hora dessas! Vai para a casa do c******!”, rebateu a artista, enquanto sorria.

Depois, ela ainda mostrou o dedo médio para a câmera e continuou posando para fotos com os fãs. Na gravação, o público apareceu rindo da reação de Anitta.

Os usuários da web comentaram a resposta de Anitta no X (antigo Twitter). “Ela sem preconceito com ninguém, odeia todos igualmente”, disse uma pessoa. “Acho que nunca vou realizar meu sonho de levar uma patada da Anitta e tirar uma foto com ela”, falou outra.

Essa interação da Anitta com os fãs em recife, ela é o CÃO pic.twitter.com/Gk0kQKy3Rk — Dieggo Araújjo 💎 (@DieggoAraujjo) January 24, 2025

*Com informações da CNN Brasil

