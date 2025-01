Homem articula roubo na casa de familiar e acaba preso

Após articular roubo na casa de próprio familiar, um homem foi preso com grupo criminoso. As detenções aconteceram na madrugada deste sábado (25), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Cinco homens, com idades entre 21 e 33 anos, e uma adolescente de 15 anos, foram detidos por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por roubo à residência com uso de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e corrupção de menores.

O crime contou com a facilitação do irmão de uma das vítimas, de 21 anos, que forneceu informações sobre a rotina da família e até mesmo uma cópia da chave da residência para os criminosos.

Por volta das 2h, durante patrulhamento pela avenida Autaz Mirim, a equipe da 14ª Cicom foi acionada via Rede Rádio pelo Centro de Comunicações Policiais Militares (Cecopom) para verificar a ocorrência de roubo em uma residência na rua Bem-te-vi. No local, as vítimas relataram que cinco homens armados invadiram a casa e, mediante agressões e ameaças, roubaram joias, celulares e outros objetos de valor, fugindo em seguida.

Uma das vítimas conseguiu rastrear um dos celulares roubados por meio do GPS do iCloud, que apontava a localização em uma instância de quitinetes na avenida da Amizade, bairro Alfredo Nascimento. Com apoio das equipes da 30ª e 13ª Cicoms, os policiais militares realizaram o cerco no local. Ao perceberem a presença das viaturas, os suspeitos se esconderam em um dos quartos, mas se renderam após a abordagem.

Dentro do quarto, os policiais militares encontraram uma bolsa contendo os pertences das vítimas e uma pistola Taurus G2C, calibre .40, com três carregadores e 21 munições não deflagradas, sobre uma cama. Questionados, os suspeitos confessaram o crime e explicaram o papel do irmão da vítima na ação criminosa.

Totalizando foram apreendidos, uma pistola Taurus G2C, calibre 40, preta, com três carregadores; 21 munições calibre 40 CBC (não deflagradas); seis cordões dourados; 15 anéis dourados; sete aparelhos celulares; duas facas; três carregadores de celular.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia encontra bebê sequestrada por falsa agente de saúde

Cão policial ‘Xerife’ encontra 29 kg de oxi escondidos em malas no AM

Polícia apreende 400 metros cúbicos de madeira ilegal durante fiscalização no Amazonas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱