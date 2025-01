CazeTV anuncia fim de transmissões em plataforma para 2025

A CazeTV informou que vai abandonar as transmissões de campeonatos na Twitch em 2025. O anúncio foi feito nos últimos dias pelo influenciador Casimiro Miguel, que dá nome ao veículo de comunicação.

Durante live recente, Casimiro explicou que o canal vinha sofrendo problemas com banimento durante transmissões na plataforma. Mesmo com a compra dos direitos, a Twitch punia a CazeTV e derrubava as lives, motivo que levou à mudança.

“Já informando vocês, em 2025 eu tomei a decisão de não transmitir nenhum campeonato na Twitch da CazéTV. Porque depois vai contra a nossa credibilidade. Estamos pagando muito caro pelos direitos de transmissão dos campeonatos e continuamos sendo banidos da plataforma, por ferir os direitos. Assim não tem condições. O que vai continuar aqui na Twitch é a Copa Acerj e a Kings League, só. É muito ridículo, não da mais para confiar (na plataforma)”, disparou Casimiro.

Uma situação marcante se deu neste começo de temporada 2024/25 na Europa. Em agosto, a CazeTV cancelou transmissão de uma rodada do Campeonato Francês após internautas franceses burlarem a restrição geográfica do acesso através de VPNs (Rede Privada Virtual), o que é proibido.

O veículo de comunicação foi notificado mais de uma vez e já chegou a ter lives derrubadas ao vivo pela Twitch.

Apesar da saída da plataforma, a CazeTV seguirá com as transmissões regulares no Youtube, de forma gratuita. O canal está em alta desde a Copa do Mundo de 2022 e tem contratos para diversas competições nos próximos anos.

Campeonatos com transmissão da CazeTV

Brasileirão 2025

Paulistão 2025

Libertadores Feminina (até 2026)

Eurocopa Feminina

Europa League (até 2026/27)

Conference League (até 2026/27)

Ligue 1 (até 2026/27)

NFL (jogos internacionais)

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱