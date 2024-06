Casemiro compra ações de clube de futebol da terceira divisão espanhola

O jogador brasileiro de 32 anos fará parte do conselho de administração do Marbella FC

Casemiro, jogador brasileiro do Manchester United, anunciou que se tornou acionista do Marbella FC, clube que recentemente subiu para a terceira divisão espanhola de futebol. Além de adquirir parte das ações, Casemiro, de 32 anos, também fará parte do conselho de administração do clube. Fundado em 1997 como Unión Deportiva Marbella, o time da Andaluzia tentará alcançar a segunda divisão espanhola, a LaLiga2, na próxima temporada.

O clube espanhol tem um plano de crescimento, que incluem a chegada do brasileiro, como estratégia para atingir novos objetivos.

Veja abaixo o comunicado do Marbella FC

“O Marbella Football Club tem o prazer de anunciar que Carlos Henrique Casemiro, estrela do Manchester United, da Seleção Brasileira e pentacampeão da Champions League, torna-se a partir de hoje o novo acionista da nossa entidade.

O entusiasmo e o compromisso que Casemiro demonstra com o projeto do Marbella FC fica evidente com a sua incorporação à estrutura acionária. Não só o Marbella, mas também toda a cidade, estão orgulhosos que um atleta da sua dimensão queira pertencer à nossa família.

A confirmação de Casemiro como novo membro do conselho de administração é uma oportunidade histórica para o clube continuar a projetar sua estratégia institucional e desportiva no futebol de elite. Casemiro disse que ‘é uma honra para mim ingressar no Marbella Football Club porque a minha maior motivação são as espetaculares possibilidades de crescimento do clube. Estive em Marbella com a minha família em várias ocasiões e tanto meus filhos, minha esposa e eu estamos apaixonados pela cidade com a qual queremos estar ligados por toda a vida. Sem dúvida, juntos sonharemos alto para levar o Marbella ao topo, mas agora temos que aproveitar a nossa maravilhosa promoção à Primeira’.

Com esse movimento, o Marbella fortalece sua rota aliando-se a um parceiro estratégico que ajudará com sua experiência o crescimento geral da nossa instituição. A paixão, a liderança e o sentido de responsabilidade que sempre guiaram Casemiro na sua carreira profissional são razões mais do que justificadas pelas quais hoje lhe abrimos as portas da nossa casa.”

*Com informações da ESPN

