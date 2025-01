Homem, de 19 anos, foi preso com armas, drogas e balanças de precisão, no bairro Redenção

Um homem de 19 anos foi preso na noite de sexta-feira (24), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Redenção, Zona Oeste de Manaus.

A ação ocorreu após denúncia recebida via linha direta, informando que na rua Igarapé Lorena, no bairro Redenção, havia um homem armado e comercializando entorpecentes. A equipe policial foi ao endereço e localizou o suspeito, que correspondia às características descritas. Durante abordagem e busca pessoal, foram encontradas uma arma de fogo e algumas porções de drogas.

Em seguida, os policiais militares realizaram buscas nas proximidades e identificaram um quarto onde o suspeito armazenava o restante do material ilícito. No local, foram apreendidos, uma pistola Glock, calibre 45, com numeração suprimida; dois carregadores de pistola calibre 45; 23 munições intactas calibre .45; um revólver, calibre 38, com duas munições intactas.

Diversas porções de drogas, sendo 11 médias de Oxi, 10 médias de cocaína, uma média de Skank, uma média de haxixe, 267 pequenas de Skank e 335 pequenas de cocaína e duas balanças de precisão.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

