Ação conjunta resulta a apreensão de quase 1,4 tonelada de drogas e fuzis

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Companhia de Operações Especiais (COE), em conjunto com a Polícia Federal (PF/AM), apreendeu cerca de 1,4 tonelada de entorpecentes, três fuzis e mais de 1 mil munições. A ação foi efetuada na noite de sexta-feira (24), no rio Solimões, nas proximidades de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).



De acordo com o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, a operação faz parte do planejamento da Polícia Militar em reprimir o narcotráfico, reforçando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em áreas fluviais e no interior.



“Esta semana, em Tabatinga, o nosso 8° Batalhão apreendeu aproximadamente 500 quilos de maconha tipo skunk, e na terça tivemos apreensão de uma pequena quantidade de drogas (75kg) chegando em Manaus, através do nosso Batalhão Ambiental com a Companhia de Cães. Isso é fruto do trabalho que a gente vem fazendo trabalhando em parceria com todos os órgãos da Segurança Pública, Secretaria de Segurança, Secretaria de Inteligência, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, e todo esse trabalho tem dado resultado”, destacou o subcomandante-geral da PMAM.



O comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coronel PM Alysson Lima, relatou que após levantamento de Inteligência entre a PMAM e a Polícia Federal, as equipes iniciaram as diligências no local em que a lancha passaria e realizaram a abordagem. Na ocasião, os suspeitos, fortemente armados, efetuaram disparos de fuzil contra os policiais militares e federais.



“Teve uma intensa troca de tiros entre ambos. A embarcação dos meliantes começou a pegar fogo e eles cairam no rio, fugiram, e deixaram a embarcação pegando fogo. Quando os policiais se aproximaram pegaram um pouco das drogas, o armamento, mas não conseguiu salvar a embarcação, que afundou. E quando ela afundou, eles aguardaram um pouco mais, e as drogas, que foi o skunk, começaram a boiar. Eles tentaram encontrar os suspeitos, mas a noite, o rio, a selva, é difícil, mas foi resgatado esse material, o armamento”, detalhou o comandante do CPE.



O material apreendido foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. “Nós, através da Inteligência, temos quase certeza que a maioria deles é estrangeira, são narcotraficantes, vindo principalmente do Peru e da Colômbia, e as ações da Companhia de Operações Especiais, juntamente com a Polícia Federal estarão prontas para agir e combater esses narcotraficantes que querem ingressar com esse material no nosso estado”, finalizou o coronel Alysson.



Apreensão de drogas



Em 2024, a Polícia Militar do Amazonas alcançou um marco significativo no combate ao tráfico de drogas, com a apreensão de 43 toneladas de entorpecentes. O subcomandante da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, destaca que o feito reflete a intensificação das ações de fiscalização e patrulhamento nas regiões de risco, além do trabalho integrado entre diferentes esferas de segurança pública e da utilização de tecnologias de monitoramento, através dos setores de Inteligência.



“Este ano continuaremos na mesma batida, utilizando nossos processos de Inteligência, de informações, das nossas operações especiais, e também das operações integradas, para a gente conseguir fazer apreensão, retirar drogas e armas dos rios, das ruas e trazer segurança e para nossa sociedade”, salientou o coronel Thiago Balbi.



Denúncia



A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia encontra bebê sequestrada por falsa agente de saúde

Apreensão de 400 quilos de carne oriunda de abate ilegal vendida em açougue clandestino

Apreensão de caminhão com duas toneladas de droga rendeu prejuízo de R$ 40 mi ao crime organizado

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱