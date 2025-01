BBB 25: Daniele Hypolito e Diego Hypolito vencem ‘Prova do Anjo’

Os irmãos Daniele Hypolito e Diego Hypolito são os novos anjos do BBB 25. A dupla venceu a Prova do Anjo realizada neste sábado (25) após acertarem o gabarito da prova no menor tempo. Eles poderão imunizar outra dupla no domingo (26), na formação de Paredão, além de ver uma mensagem da família e curtir o Almoço do Anjo.

Na primeira etapa da prova, os participantes do BBB precisavam memorizar uma sequência de notas musicais em um piano, e clicar nas teclas numeradas na sequência correta conforme elas eram mostradas.

A cada erro na sequência, a dupla era penalizada com um acréscimo de cinco segundos na etapa seguinte. A prova era reiniciada, com a sequência voltando ao começo.

Na segunda etapa, as duplas precisavam montar um sanduíche conforme o gabarito mostrado pelos dummies, na ordem correta dos itens, no menor tempo possível, e apertar um botão assim que concluíssem.

Daniele Hypolito e Diego Hypolito erram somente uma vez a sequência musical no piano, sendo penalizados com 5 segundos a mais no tempo final. Eles concluíram a prova em 1:08.314, vencendo de Vitória Strada e Mateus por centésimos de segundo. Os amigos concluíram o desafio em 1:08.938.

Participaram da segunda Prova do Anjo do BBB 25: Aline e Vinicíus, Guilherme e Joselma, João Gabriel e João Pedro, Gracyanne Barbosa e Giovanna, Camilla e Thamiris, Daniele e Diego Hypolito, Vitória Strada e Mateus, Eva e Renata.

Duas duplas participantes tiveram direito a veto. Vitória e Mateus foram os primeiros sorteados e vetaram Edilberto e Raissa. Já Diego Hypolito e Daniele Hypolito vetaram Gabriel e Maike.

Ainda, a dupla Diogo Almeida e Vilma não participou da Prova do Anjo deste sábado por estarem na liderança. Os vencedores terão a oportunidade de imunizar uma dupla na formação de Paredão desse domingo.

Big Fone vai tocar

Outra dinâmica tradicional do BBB irá acontecer neste sábado. O Big Fone irá tocar pela primeira vez nesta edição. O participante que atender irá ganhar imunidade no Paredão deste domingo, junto com a sua dupla.

O benefício vale mesmo se a dupla já estiver na Mira do Líder. Ainda, a dupla que atender o Big Fone poderá mandar outra dupla direto para o Paredão.

*Com informações do NSC Total

