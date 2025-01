O casal Geandra Oliveira Vieira, de 22 anos, e Thiago Nunes Barros, de 24, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões ocorreram no bairro Orcine Litaiff, no município de Alvarães, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Marcelos Lopes, da 57ª DIP, as diligências iniciaram após a equipe policial receber denúncias anônimas sobre a possível comercialização de drogas no bairro Orcine Litaiff, indicando Thiago Nunes como suposto autor. Ele já era investigado pela 57ª DIP desde outubro de 2024.

“Durante as diligências no local, os policiais civis encontraram o indivíduo e sua companheira, Geandra, em atitude suspeita. No momento da abordagem, foram apreendidas duas porções de substância possivelmente pasta base de cocaína, totalizando 500 gramas, um aparelho celular, dinheiro em espécie, um cordão dourado e uma motocicleta Honda Titan Start CG 160”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o casal foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos.

Geandra Oliveira Vieira e Thiago Nunes Barros responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e estão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

