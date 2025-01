BBB 25: Big Fone é anulado e dupla perde imunidade

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na madrugada deste domingo (26), que a primeira ligação do Big Fone no Big Brother Brasil 25 foi anulada.

Com isso, Maike e Gabriel não estão mais imunes. Daniele e Diego também não estão no Paredão. Conforme o anúncio de Tadeu, Maike cometeu uma infração do Castigo do Monstro ao atender o Big Fone sem levar Maria Eugênia.

Maike e Gabriel não estão imunes, além disso, Dani e Diego não estão no paredão e Maike recebe punição gravíssima! #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/KMXn6qQRBm — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 26, 2025

“Tenho um comunicado para fazer a vocês: no texto do Castigo do Monstro, estava escrito: “os dois castigados vão se vestir de Bambam e devem carregar a boneca Maria Eugênia por todo o tempo. Nunca podem se separar da amada”.

“Maike, você atendeu ao Big Fone sem levar a Maria Eugênia com você. Você descumpriu a regra, por isso, o Big Fone está anulado! Maike e Gabriel não estão imunes, Daniele e Diego não estão no Paredão. E pela infração no Castigo do Monstro, Maike recebe punição gravíssima, de 500 estalecas”.

Big Fone vai tocar novamente?

O apresentador também avisou ao público que o Big Fone vai tocar novamente no início da edição deste domingo. Quem atender também ficará imune e indicará uma dupla ao paredão.

*Com informações do Diário do Nordeste

