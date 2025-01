Peninha marca e Nacional vence o Manaus por 1 a 0 na estreia do Barezão 2025

Atacante marcou o gol que garantiu os primeiros três pontos no Leão no Estadual

O Nacional venceu o Manaus por 1 a 0, na noite de sábado (25), na Arena da Amazônia, durante a abertura oficial do Campeonato Amazonense 2025. Ainda no primeiro tempo, Peninha balançou as redes e garantiu a vitória azulina diante do Gavião.

Em um início de jogo equilibrado, o Nacional assustou aos nove minutos. Hernane recebeu pelo meio e acionou Peninha, que finalizou de direita cruzado para fora. Após as chance criada, o Leão passou a ter mais controle da posse de bola.

Depois de alguns minutos de pouca inspiração ofensiva de ambos os times. O Nacional voltou a chegar aos 34, quando Peninha cruzou da esquerda, Hernane ajeitou de peito e Luis Fernando finalizou por cima.

Melhor na partida, o Naça abriu o placar aos 41 minutos de jogo. Bombado deu um passe curto para trás, Hernane dividiu com Gustavo e a bola sobrou para Peninha, que carregou e finalizou por baixo do goleiro esmeraldino para colocar o 1 a 0 no placar.

Em desvantagem, o Manaus continuava sem ter o controle do jogo, mas assustou aos nove minutos do segundo tempo. Miliano cobrou falta na área e Jefferson completou de cabeça por cima do gol. Aos 20, Vitinho cruzou rasteiro da direita, Joel ajeitou e Miliano finalizou de direita por cima.

A partir dos minutos seguintes, o Nacional controlou bem as investidas do Manaus, segurou o resultado e poderia até ter ampliado a vantagem, mas não finalizou com tanta eficiência.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o meia Peninha, do Nacional, foi eleito o “Caboco do Jogo”, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes no estádio.

Panorama e próximas partidas

Na segunda rodada, que acontece neste meio de semana, o Nacional recebe o Princesa do Solimões na quarta-feira (29), às 15h30, novamente na Arena da Amazônia. No mesmo horário, mas na quinta-feira (30), o Manaus encara o Manauara, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

*Com informações da assessoria

