Jornalista é morto a tiros dentro de carro em frente de casa

Um jornalista e ex-candidato a vereador foi assassinado a tiros, na noite desse sábado (25), na frente da própria casa no bairro Chácara Tropical, em Potim (SP). A Polícia Civil investiga o crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que policiais militares encontraram Geraldo Gonçalves Duque, de 61 anos, baleado em um veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Geraldo foi candidato a vereador nas eleições municipais do ano passado em Potim pelo partido PSD, mas não foi eleito. Na época, ele se lançou como “Geraldinho Duque”.

Nas redes sociais, a família lamentou a morte de Geraldo, descrito como um “exemplo de amor, força e sabedoria”.

"É com o coração em pedaços que comunico o falecimento do meu amado pai. Ele foi um exemplo de amor, força e sabedoria, deixando em mim um legado de valores e muitas lembranças inesquecíveis. Apesar da dor da despedida, levo comigo a certeza de que ele estará sempre presente em meu coração", escreveu a filha Stefany Duque no Facebook.

A irmã de Geraldo, Patricia Duque, escreveu que a família está “inconsolável nesse momento tão difícil”.

A Igreja Pentecostal Ministério Despertai divulgou uma nota de pesar em homenagem ao jornalista. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso irmão”, diz o comunicado.

Nascido em Pindamonhangaba, no interior do estado, Geraldo deixa três filhas. Ele vivia em Potim com a esposa e era conhecido na comunidade por organizar ações solidárias, como a distribuição de cestas básicas no Natal.

A SSP informou que foi solicitado perícia ao local e exames ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Aparecida.

*Com informações do Metrópoles

