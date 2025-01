Edson Souza da Costa foi condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio de Jorge Henrique Silva da Silva, ocorrido em fevereiro de 2023, em Itamarati, interior do Amazonas.

O processo começou com dois réus, porém, Fernando da Silva e Silva foi sumariamente absolvido na primeira fase do processo, quando da decisão de pronúncia.

Segundo o processo, na noite de 19 de fevereiro de 2023, na rua Beira Mar, área central do município, o réu, armado com uma faca (tipo peixeira) atacou a vítima à traição, pelas costas.

Edson admitiu a autoria do homicídio, relatando que a motivação do crime seria por vingança, visto que a vítima havia anteriormente agredido seu padrasto e também o próprio réu.

A Justiça do Amazonas aplicou uma pena de 13 anos de prisão para ser cumprida em regime fechado. Edson Souza da Costa está preso desde a época do crime e, diante da condenação, o juiz manteve a prisão para o imediato cumprimento da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

*Com informações da assessoria

