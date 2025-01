Brasileira desaparecida é encontrada após pedir socorro em live na África do Sul

A brasileira Caroline Amanda Lopes Borges, que havia desaparecido em Joanesburgo, na África do Sul, após pedir socorro em uma transmissão ao vivo no Instagram, foi encontrada em um hospital neste domingo (26).

Caroline, que está no país para um intercâmbio, desde janeiro, fez a live na madrugada de sábado (25) para relatar que estava sendo vítima de tortura e abuso sexual. A transmissão foi feita no estacionamento de um shopping em Joanesburgo.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi uma das primeiras autoridades a se manifestar sobre o caso, informando que a Embaixada do Brasil e a polícia local haviam sido acionadas. Após a localização de Caroline, a agência de viagens pela qual ela contratou o intercâmbio confirmou que a brasileira estava consciente, mas com a perna esquerda imobilizada e hematomas nas mãos e nos braços.

Após a brasileira ser encontrada, Anielle atualizou as informações e afirmou que um representante da Polícia Federal no país estava acompanhando o caso. “Confirmado. Caroline está viva, não corre risco de vida, mas muito machucada. Carol está bem, na medida do possível. Investigação policial segue em curso, com polícia sul-africana e nosso Adido da PF acompanhando”, escreveu a ministra.

Caroline Amanda, de 33 anos, é pesquisadora e fundadora da plataforma Yoni das Pretas, voltada para a saúde íntima e sexual de mulheres negras. Ela é formada em ciências sociais e políticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestranda em filosofia na mesma universidade.

*Com informações do SBT News

