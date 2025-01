Motivação do crime será investigada pela Polícia Civil do Amazonas

Um homem, que não foi identificado, foi morto a tiros por dois suspeitos que invadiram sua casa, localizada na rua São Carlos, bairro Monte Sião, Zona Leste de Manaus, durante a tarde deste domingo (26).

Informações preliminares apontam que os suspeitos aproveitaram que o portão da residência estava aberto para cometer o assassinato.

A vítima recebeu disparos em seu peito e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O filho da vítima estava no local no momento do ataque, mas não sofreu nenhum ferimento. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A motivação do crime não foi esclarecida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

