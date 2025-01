CSU do Alvorada é entregue revitalizado e amplia opções de esporte e lazer na Zona Centro-Oeste

O projeto de revitalização incluiu a drenagem do campo, a construção de duas quadras de vôlei e novos vestiários para homens, mulheres e Pessoas com Deficiência

O prefeito David Almeida entregou nesta segunda-feira (27), a revitalização completa do Centro Social Urbano (CSU) do bairro Alvorada, localizado na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O espaço, que possui 7.800 metros quadrados, foi totalmente reformado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), oferecendo melhorias estruturais para a prática de esportes e lazer da comunidade.

O projeto de revitalização incluiu a drenagem do campo, a construção de duas quadras de vôlei e novos vestiários para homens, mulheres e Pessoas com Deficiência (PcDs).

Além disso, a área administrativa, a academia ao ar livre e os alambrados foram restaurados e pintados. Outro destaque foi a revitalização das arquibancadas, agora com cobertura para proporcionar mais conforto em qualquer estação do ano.

Durante a inauguração, o prefeito David Almeida enfatizou o compromisso da gestão com a ampliação de espaços esportivos na capital.

“Nosso objetivo é entregar 15 complexos como este por ano, somando 60 complexos totalmente reformados, revitalizados e ampliados, como o do bairro Alvorada. Estamos implementando uma política que contempla as pessoas com deficiência. Todos os espaços estão sendo adaptados. Onde não havia acessibilidade, estamos realizando as adaptações necessárias, incluindo banheiros, para garantir dignidade a essas pessoas”, explicou Almeida.

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, reforçou a importância da obra para a região.

“Essa reforma trouxe melhorias, como a instalação de cobertura metálica nas arquibancadas, banheiros adaptados para PcDs, drenagem no sistema ‘espinha de peixe’ e a substituição completa do alambrado. Além disso, trocamos toda a iluminação e cuidamos detalhadamente desta área”, afirmou.

Leia mais: UEA divulga edital para curso de especialização em Direito Médico e Saúde

Joel Silva, diretor-presidente da Fundação Manaus Esporte (FME), destacou o impacto social e esportivo da revitalização.

“O Centro Social Urbano foi entregue com grande responsabilidade social e desportiva. Nós, da Fundação Manaus Esporte, estamos alinhados à transversalidade com a Seminf, e isso gera resultados. Hoje estamos entregando uma obra bem planejada e executada, garantindo segurança e integridade física para os atletas. É um trabalho feito com muita responsabilidade, seguindo a determinação do nosso prefeito, David Almeida”, ressaltou.

Quem celebrou a revitalização do espaço para a comunidade foi o cinegrafista José Alencar. “É muito importante porque traz a união da população em torno do esporte. A população vai se sentir muito feliz com esse novo projeto”, afirmou o morador do bairro Alvorada.

Com a entrega do CSU do Alvorada, a Prefeitura de Manaus reafirma seu compromisso com a revitalização de áreas públicas voltadas ao esporte e lazer. A comunidade do bairro já havia sido contemplada anteriormente com a reforma da Arena Juruá, ampliando ainda mais as opções para os moradores da região.

Fotos – Dhyeizo Lemos e João Viana / Semcom

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱