Aleam e CMM retomam atividades em fevereiro com prioridades para este ano

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e a Câmara Municipal de Manaus (CMM), após o recesso parlamentar iniciado em dezembro de 2024, retomarão suas atividades em fevereiro de 2025.

O retorno das duas casas legislativas será marcado por importantes discursos dos líderes executivos, que apresentarão suas prioridades e diretrizes para o novo ano.

Na Aleam, a retomada dos trabalhos ocorrerá no dia 3 de fevereiro, com a leitura da tradicional mensagem governamental do governador Wilson Lima (União Brasil). Durante a leitura, Lima fará um balanço dos avanços e desafios enfrentados pelo governo em 2024, além de apresentar as metas e os projetos que deverão pautar a gestão do Estado para 2025 e 2026.

Essa mensagem é uma das primeiras etapas para a definição das prioridades legislativas do governo para os próximos anos, envolvendo áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

Já no dia 4 de fevereiro, os 24 deputados estaduais retomam oficialmente suas atividades, iniciando as discussões sobre os projetos pendentes do ano anterior e as novas proposições que estarão em análise ao longo de 2025.

Além de discutir projetos que envolvem o orçamento do Estado, os deputados também devem se debruçar sobre pautas de interesse regional, como o fortalecimento da economia local, políticas ambientais e a melhoria da qualidade de vida da população amazonense.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) reabre suas atividades no dia 10 de fevereiro, quando o prefeito David Almeida (Avante) fará a leitura da sua mensagem anual. Em seu discurso, o prefeito deverá apresentar um resumo das ações realizadas no último ano, além de destacar as principais ações previstas para o município em 2025.

A capital amazonense, com desafios urbanos e sociais específicos, deverá ver a continuidade de projetos nas áreas de saúde, educação, transporte e infraestrutura, além de medidas voltadas para o desenvolvimento social e econômico.

Leia mais: Incentivo à criação de novas matrizes econômicas no Amazonas será tema da Aleam em 2025

O início oficial da 19ª Legislatura da CMM ocorrerá no dia 11 de fevereiro, com a instalação da nova composição da Câmara Municipal. A renovação da Câmara foi de 32% nas eleições de 2024, o que significa que 13 vereadores tomam posse pela primeira vez, enquanto 28 foram reeleitos, resultando na composição mais conservadora da última década.

A nova composição da CMM terá desafios importantes pela frente, com a necessidade de conciliar os interesses de diferentes segmentos da sociedade manauara e garantir avanços significativos para a cidade.

As casas legislativas estarão focadas em aprovar orçamentos, legislar sobre temas relevantes para a população e garantir a implementação das políticas públicas propostas pelos gestores.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱