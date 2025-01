IMMU reforça fiscalização de transportes alternativos na Zona Leste

Com objetivo garantir a segurança dos passageiros e a regularidade dos serviços oferecidos, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, na tarde desta segunda-feira (27), uma operação para fiscalizar os veículos de transporte alternativo, popularmente conhecidos como “Amarelinhos”, na zona Leste da capital.

Durante a operação, os fiscais de transportes do IMMU abordaram mais de 60 veículos, resultando em autuações por irregularidades. Entre elas, um motorista foi flagrado sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dois veículos apresentaram pneus em condições inadequadas para rodagem e um deles foi autuado pelo uso de calotas não permitidas. Essas medidas visam reforçar o compromisso com a segurança e a qualidade do serviço prestado à população.

Além das autuações, foi realizada uma inspeção detalhada dos veículos para verificar itens como, portas, a conservação das cadeiras, pneus e condições gerais para circulação. Também foram avaliados os documentos dos veículos e a regularidade das habilitações dos condutores.

De acordo com o diretor de operações de transportes do IMMU, Edinaldo Castro, a fiscalização busca organizar e controlar o tráfego de veículos alternativos em Manaus. Ele reforça o compromisso da instituição com a segurança no transporte.

“Essas operações serão constantes para que nós tenhamos o controle e a segurança de que o transporte em Manaus está sendo cuidado com responsabilidade”, afirmou Castro.

Para Luigi Cunha, barman e usuário do transporte alternativo, a fiscalização é uma atitude positiva para garantir a segurança dos passageiros.

“É muito importante essa fiscalização da prefeitura, porque alguns ônibus estão rodando com problemas, como cadeiras quebradas, portas danificadas e pneus desgastados. Essa ação garante mais segurança para quem, como eu, depende desse transporte diariamente”, destacou Luigi.

O IMMU reforça que essas fiscalizações são essenciais para coibir irregularidades e assegurar que os veículos estejam aptos a atender os usuários com conforto e segurança, fortalecendo a confiabilidade no transporte alternativo, uma opção utilizada por milhares de pessoas na cidade.

*Com informações da assessoria

