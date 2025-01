Manaus – AM – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na segunda-feira (27), uma visita de cortesia ao novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM), desembargador Jomar Fernandes. O encontro reforçou a parceria entre a prefeitura e o Poder Judiciário, com foco no fortalecimento das instituições e no aperfeiçoamento dos serviços prestados à população manauara.

A reunião contou com a presença da procuradora Joana Meireles, do procurador-geral do município Rafael Bertazzo e do vice-procurador Marco Aurélio Choy, que também destacaram a importância do diálogo interinstitucional para a implementação de políticas públicas efetivas.

Durante o encontro, o prefeito David Almeida presenteou o desembargador Jomar Fernandes com a medalha de Honra ao Mérito do Município, um reconhecimento pelo papel da liderança do magistrado na promoção da justiça no Amazonas.

“Esta medalha é uma forma de homenagear o trabalho exemplar realizado pelo presidente do TJ-AM e de reforçar nosso compromisso de trabalhar em cooperação para o desenvolvimento de Manaus”, declarou o chefe do Executivo municipal.

Entre os temas abordados, a regulação fundiária foi um dos principais pontos de discussão. O prefeito destacou que a pauta é essencial para oferecer segurança jurídica aos cidadãos, promovendo inclusão social e desenvolvimento urbano de forma sustentável. “Precisamos somar esforços para que a população tenha acesso à regularização de seus imóveis, garantindo dignidade e acesso aos seus direitos”, frisou David Almeida.

O desembargador Jomar Fernandes agradeceu a visita e enfatizou a importância da colaboração entre os poderes.

“Este encontro representa a base para uma gestão integrada, que priorize a eficiência administrativa e a justiça social em nossa sociedade”, afirmou.

O encontro marcou um novo capítulo na cooperação institucional entre a Prefeitura de Manaus e o Tribunal de Justiça, reforçando o compromisso mútuo com a construção de uma cidade mais justa e inclusiva.

