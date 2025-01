VÍDEO: Homem leva ‘corretivo’ após se masturbar no mar de Copacabana

Em vídeo que circula nas mídias sociais, é possível ver quando homem se masturba sem roupa no mar

Um homem apanhou de banhistas que aproveitavam a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), no domingo (26), após ficar completamente nu dentro do mar e se masturbar perto de mulheres e crianças que mergulhavam sem perceber o que ocorria.

Em um vídeo que circula nas mídias sociais, é possível ver a cena, enquanto uma mulher ao fundo, visivelmente indignada, grita e o xinga, denunciando a importunação sexual. Crianças que estavam perto do criminoso foram retiradas da água pelos pais.

A situação gerou revolta entre testemunhas, que rapidamente se uniram para retirar o importunador da área. Outros homens que estavam nas proximidades o contiveram e agrediram com tapas e socos enquanto o retiravam da água.

A ação aconteceu de maneira rápida, e o clima de tensão tomou conta da área, com algumas testemunhas irritadas diante da cena.

O caso gerou repercussão na internet e várias pessoas condenaram a ação do importunador. A polícia ainda não se manifestou sobre o ocorrido, e o criminoso não havia sido identificado até a mais recente atualização desta reportagem.

