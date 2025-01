A campanha “Ei, Te Orienta! Aliciar, molestar e violentar crianças, não é cultura, é crime!” foi transformada na Lei Ordinária nº 7.378, sancionada pelo governador Wilson Lima.

A aprovação da norma ocorreu após votação no plenário Ruy Araújo e aprovação pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Esse é um grande avanço para a proteção das nossas crianças e adolescentes do Amazonas. Agradecemos aos parlamentares por aprovarem o nosso Projeto de Lei e ao governador Wilson Lima por sancionar essa importante lei para o público infantojuvenil. Também ressaltamos que a união da Rede de Proteção da Criança e Adolescente do Amazonas foi fundamental para esse trabalho”, afirmou o deputado João Luiz.

A lei “Ei, Te Orienta” visa instituir uma campanha permanente para o atendimento e apoio de crianças e adolescentes vítimas de abuso ou violência sexual, com ações em instituições públicas e privadas de ensino da educação básica.

Criada pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos), presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Aleam, a campanha já impactou mais de 20 mil pessoas, com palestras e ações realizadas tanto na capital quanto no interior do Amazonas.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱