Um homem indígena de 30 anos foi preso por estupro de vulnerável contra suas filhas, de 3, 4 e 7 anos, em Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas. O caso foi apresentado nesta terça-feira (28).

O caso foi descoberto quando uma das crianças foi internada em uma unidade hospitalar do município para a realização de exames, e os profissionais de saúde passaram a suspeitar que a menina poderia estar sofrendo abusos.

“Em seu depoimento, o homem relatou que também já havia abusado de suas outras duas filhas. Vale destacar que ele era professor em uma escola indígena e lecionava para outras crianças, o que motivou a continuidade das investigações”, afirmou o delegado Paulo Mavignier.

De acordo com o delegado John Castilho, a vítima estava internada em uma unidade de saúde para tratamento médico. Durante o acompanhamento, os profissionais de saúde suspeitaram que ela pudesse estar sofrendo abusos e iniciaram exames para investigar.

“Em uma noite, uma médica ouviu gemidos vindos do banheiro. Ao bater na porta e entrar, encontrou o pai sozinho com a vítima. Ao ser questionado, ele disse que estava apenas dando banho na criança, mas a médica, desconfiada, realizou um exame clínico e constatou sinais de violência. A equipe de saúde nos acionou imediatamente, e fomos até o local e o prendemos em flagrante”, explicou John Castilho.

Segundo o delegado, as investigações revelaram que os abusos ocorriam desde que a vítima era bebê. Também foi identificado que o homem teria cometido os atos contra suas outras duas filhas, aproveitando momentos em que ficava sozinho com elas.

A mãe das meninas afirmou não ter conhecimento do que ocorria. Com a confirmação das outras vítimas, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do autor, que foi deferida e cumprida na sexta-feira (24).

“As meninas já estão sob os cuidados da mãe e recebem suporte da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e de uma equipe multidisciplinar em sua comunidade”, concluiu o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e terá aumento da pena por ser pai da criança. Ele está à disposição da Justiça.

