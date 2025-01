Três pessoas são presas durante operação contra o tráfico de drogas no Centro de Manaus

Três pessoas foram presas durante a operação Choque de Ordem no Centro de Manaus, durante a manhã desta terça-feira (28). As ações foram concentradas na avenida Travessa Tabelião Lessa, conhecida como ‘Boca da Onça’, no entorno do Mercado Adolpho Lisboa.

Durante a operação, foram efetuadas três prisões: uma em flagrante por tráfico de drogas e duas em cumprimento a mandados de prisão por tráfico de drogas e roubo.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), utilizaram cães farejadores em pontos estratégicos e realizaram varreduras em barracos de madeira instalados no local, com o objetivo de identificar drogas e objetos ilícitos. Mais de 100 policiais atuaram na operação.

Foto: Arthur Castro/ Secom

O titular do 24° DIP, delegado Marcelo Martins, ressaltou que a PC já instaurou uma investigação para apurar a atuação de traficantes na área.

“Durante a operação, pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento, e um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo as investigações, ele atuava como executor das ações criminosas no local, enquanto o principal responsável pela área ainda está sendo identificado. As diligências seguem para chegar ao líder dessa organização criminosa”, disse o delegado.

Além disso, mais de 15 pessoas foram encaminhadas ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para averiguação de antecedentes criminais.

De acordo com o subcomandante-geral da PMAM, coronel Thiago Balbi, a situação na área da Boca da Onça exige mais do que ações da Polícia Civil e Militar, demandando a participação de outros órgãos em operações para abordar questões sociais e garantir uma solução mais ampla.

“É evidente que a situação aqui é mais complexa do que a Polícia Civil ou Militar pode resolver sozinha, pois envolve questões sociais que demandam a participação de outros órgãos em ações e operações. É necessário esforço público para solucionar esse problema de forma efetiva. Por enquanto, trata-se de uma ação paliativa da polícia, mas que, a partir dela, certamente poderão ser implementadas outras soluções para garantir maior segurança no Centro da cidade “, ressaltou.

*Com informações da assessoria

