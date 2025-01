O serviço tem como objetivo realizar a castração gratuita de pets e estará disponível no estacionamento do shopping durante todo o mês

Os animais de tutores residentes nas proximidades do shopping Via Norte receberão, entre os dias 3 e 27 de fevereiro, o Castramóvel, um projeto voltado para o bem-estar animal no Amazonas.

O serviço tem como objetivo realizar a castração gratuita de pets e estará disponível no estacionamento do shopping durante todo o mês. O agendamento presencial começa na quinta-feira (30).

A deputada estadual Joana Darc (UB), presidente da Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam) e idealizadora do projeto, destacou a importância da iniciativa.

“A castração é muito importante porque beneficia tanto os pets e seus tutores, quanto também toda a população, uma vez que contribui com a saúde pública do nosso Amazonas. Acredito que o Castramóvel vai castrar mais de 2 mil animais, pois vai ficar, praticamente, fevereiro inteiro no local. Então, é uma oportunidade que os moradores da região não podem perder.”

A ação é realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), do Governo do Estado do Amazonas.

Agendamento presencial

O agendamento será feito de forma presencial a partir de quinta-feira (30/1), das 9h às 14h, com entrega de senhas por ordem de chegada. Estarão disponíveis 250 vagas no shopping Via Norte, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.541, bairro Santa Etelvina, zona Norte.

As cirurgias de castração começarão no dia 3 de fevereiro (segunda-feira) e seguirão até o dia 27 de fevereiro (quinta-feira), a partir das 9h, para os animais previamente agendados. Para realizar o agendamento, o interessado deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência e uma foto do animal.

