Representantes do Movimento ‘Amazônia de Pé’ visitam o Curral do Boi Garantido

Na tarde desta terça-feira (28), representantes do movimento ‘Amazônia de Pé’ visitaram a Cidade Garantido, em Parintins, para conhecer de perto as estruturas do Boi do Povão e destacar a importância do curral como o primeiro ponto de coleta de assinaturas no município.

Durante a visita, o presidente Fred Góes acompanhou os representantes, apresentando a grandiosidade e o simbolismo do espaço cultural. Ele destacou o papel fundamental que o Boi Garantido desempenha na mobilização popular e no fortalecimento das causas amazônicas.

“O Curral Lindolfo Monteverde, como o primeiro ponto de assinaturas em Parintins, reforça nosso compromisso com a defesa da Amazônia e dos povos tradicionais. Reafirmamos que defender essas causas vai além de apenas levantar bandeiras na arena. O Boi Garantido sempre foi um espaço de luta e resistência, e apoiar o movimento ‘Amazônia de Pé’ é continuar esse legado”, afirmou o presidente.

O movimento ‘Amazônia de Pé’ tem como objetivo mobilizar a população para a defesa da floresta e dos direitos dos povos originários, por meio de iniciativas que promovam o diálogo e a ação coletiva.

A coleta de assinaturas segue no setor social da Cidade Garantido, reforçando o engajamento da comunidade local em ações de preservação da Amazônia e defesa das populações que nela vivem. A iniciativa já movimenta moradores, artesãos e simpatizantes da cultura bovina na região, mostrando a força do Boi Garantido como um símbolo de articulação social.

