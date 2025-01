Golpe da Selfie: Comissão de defesa do consumidor alerta sobre fraudes em vídeos

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC-Aleam), presidida pelo deputado estadual Mário César Filho (UB), reforça o alerta divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) sobre o novo “Golpe da Selfie”.

Esta prática criminosa tem causado prejuízos financeiros significativos aos consumidores ao utilizar vídeos gravados pelas vítimas para fraudar instituições financeiras.

Como Funciona o Golpe da Selfie

O golpe ocorre quando criminosos, se passando por representantes de bancos ou empresas, entram em contato com a vítima. Eles pedem que a pessoa grave um vídeo segurando seu documento de identidade ou forneça informações pessoais, como nome completo e outros dados sensíveis.

O objetivo é utilizar esse vídeo para falsificar contratos, abrir contas bancárias ou até contratar empréstimos fraudulentos, deixando as vítimas em situações financeiras complicadas.

Passos do Golpe:

Contato inicial: O golpista se apresenta como funcionário de banco ou instituição financeira. Pedido do vídeo: Solicita-se um vídeo da vítima, geralmente com o documento de identidade em mãos, alegando ser uma “autenticação de segurança”. Fraude: Os criminosos utilizam o vídeo para falsificar documentos e realizar fraudes financeiras, como a abertura de contas bancárias ou contratação de empréstimos em nome da vítima.

Dicas para se Proteger do Golpe da Selfie

Desconfie de contatos não solicitados : Bancos ou instituições financeiras não solicitam vídeos ou imagens de documentos para autenticação.

: Bancos ou instituições financeiras não solicitam vídeos ou imagens de documentos para autenticação. Verifique os canais oficiais : Sempre entre em contato diretamente com o banco ou instituição financeira para confirmar qualquer solicitação de dados pessoais ou documentos.

: Sempre entre em contato diretamente com o banco ou instituição financeira para confirmar qualquer solicitação de dados pessoais ou documentos. Não compartilhe dados pessoais ou documentos por telefone ou mensagem: Criminosos usam essas informações para aplicar golpes, prejudicando suas finanças e identidade.

O deputado Mário César Filho orienta aos consumidores que tenham recebido solicitações suspeitas ou tenham sido vítimas do golpe procurem imediatamente os órgãos competentes, como o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM), ou entrem em contato com a Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, que está à disposição para auxiliar em casos de fraudes e orientar sobre os próximos passos.

“O nosso compromisso é proteger os direitos do consumidor. O ‘Golpe da Selfie’ é mais uma tentativa de lesar a população, e precisamos ficar atentos. Denuncie e compartilhe essas informações para evitar que mais pessoas sejam vítimas”, destacou o deputado Mário César Filho.

