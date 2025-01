Mais de 30 kg de drogas em embarcação no porto de Jutaí, no AM

Cerca de 33 quilos de drogas, entre pasta-base de cocaína e maconha tipo skunk, foram apreendidas no Porto de Jutaí, interior do Amazonas, durante a noite de terça-feira (28).

As equipes da Polícia Militar receberam informação, de que haviam passageiros com drogas em uma balsa, atracada no porto da cidade. A denúncia apontava que eles planejavam embarcar em uma lancha com destino à capital amazonense.

“As equipes foram até a lancha, onde foi feita a abordagem, e tiveram êxito de localizar as substâncias entorpecentes, mas infelizmente não conseguimos identificar, nem prender os autores que, possivelmente, estariam transportando a droga”, explicou o major PM André da Rocha.

O material foi encaminhado para a 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

