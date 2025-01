Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher que espanca a suposta amante do marido dela. O caso teria acontecido na Rua João Damaso, no Parque Fernando Jorge, em Cubatão, no litoral de São Paulo, na segunda-feira (27).

No registro, é possível ver a autora, vestida com uma camiseta vermelha, segurando o cabelo e batendo no rosto de outra mulher, de rosa. Enquanto agride a suposta amante, ela grita: “Tu deu pro meu marido”.

Quando a suposta amante cai no chão, ainda apanhando, ela pede que a mulher se acalme e diz que está sozinha com sua filha. Em determinado momento do vídeo, a agressora fala para filmarem a “vagabunda”.

A autora chega a bater no rosto da mulher de rosa com o celular. No fim do vídeo, é possível ouvir a mulher traída ameaçando a suposta amante.

Uma conhecida da agressora relatou ao Metrópoles que ela pegou o celular do então marido e marcou um encontro com a suposta amante. Com 3 amigas, ela foi até a casa da outra mulher, bateu nela e pediu para gravarem a cena. Segundo a conhecida, a intenção da mulher não era que o vídeo viralizasse e sim mandar um recado para ninguém ser amante na comunidade.

Ainda de acordo com a conhecida, a outra mulher não sabia que o homem estava traindo sua esposa. Ele teria dito para ela que estava separado, quando não estava.

A Prefeitura de Cubatão disse que, por se tratar de suposta ocorrência de agressão, mais informações deveriam ser solicitadas para a Secretaria da Segurança Pública, que, por sua vez, informou não existir registro da ocorrência na Polícia Civil.

*Com informações do Metrópoles

