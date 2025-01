Vídeo mostra novo ponto de distribuição de drogas em Manaus

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um novo ponto de distribuição de drogas no bairro Santa Inês, na Zona Leste de Manaus, durante a terça-feira (28).

A situação ocorreu no mesmo dia que as Forças de Segurança do Amazonas deflagraram a operação Choque de Ordem no Centro de Manaus, que desarticulou o tráfico de drogas nos arredores do Mercado Adolpho Lisboa, após registros de distribuição de drogas no local.

Nas novas imagens é possível ver pessoas aglomeradas esperando a distribuição do ilícito. Os usuários não se intimidaram de pegar a droga durante a luz do dia.

Operação no Centro

Durante a operação, foram efetuadas três prisões: uma em flagrante por tráfico de drogas e duas em cumprimento a mandados de prisão por tráfico de drogas e roubo.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), utilizaram cães farejadores em pontos estratégicos e realizaram varreduras em barracos de madeira instalados no local, com o objetivo de identificar drogas e objetos ilícitos. Mais de 100 policiais atuaram na operação.

De acordo com o subcomandante-geral da PMAM, coronel Thiago Balbi, a situação na área da Boca da Onça exige mais do que ações da Polícia Civil e Militar, demandando a participação de outros órgãos em operações para abordar questões sociais e garantir uma solução mais ampla.

“É evidente que a situação aqui é mais complexa do que a Polícia Civil ou Militar pode resolver sozinha, pois envolve questões sociais que demandam a participação de outros órgãos em ações e operações. É necessário esforço público para solucionar esse problema de forma efetiva. Por enquanto, trata-se de uma ação paliativa da polícia, mas que, a partir dela, certamente poderão ser implementadas outras soluções para garantir maior segurança no Centro da cidade “, ressaltou

