ProGammer impulsiona o futuro dos eSports e da cultura gamer no Amazonas

A indústria de jogos digitais no Brasil está em franca expansão. Dados da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames) em parceria com a APEXBrasil revelam que, entre 2022 e 2023, o número de estúdios nacionais aumentou 3,2%, chegando a 1.042.

O período também registrou a criação de mais de 2.600 jogos próprios, um crescimento de 12%. Entretanto, a região Norte representa apenas 2% desse mercado, evidenciando um enorme potencial inexplorado.

Em Manaus, iniciativas como a ProGammer, liderada pelo empreendedor Mário Sérgio de Menezes da Silva Júnior, estão ajudando a transformar esse cenário.

A empresa multifuncional combina a comercialização de produtos de informática com a organização de eventos e campeonatos de eSports, como os de Dota e jogos de estratégia e tiro em primeira pessoa.

Além disso, a ProGammer se posiciona como um espaço inclusivo para diferentes públicos, acolhendo fãs de nichos como K-pop, Cosplay e Just Dance.

A paixão de Mário pelos jogos começou cedo, ainda na infância, com os clássicos Starcraft e Warcraft. Sua jornada profissional teve início na plataforma de streaming Twitch, onde começou a fazer transmissões ao vivo de suas partidas.

“Sempre foi meu sonho fazer lives para as pessoas verem”, relembra. Incentivado por um patrocinador que acreditou no seu potencial, Mário mergulhou no mercado de games e decidiu empreender.

Foi trabalhando em uma loja de informática que ele descobriu a oportunidade de unir sua paixão por games ao conhecimento técnico adquirido.

“Lá eu aprendi muito e conheci pessoas que me deram uma perspectiva diferente sobre o mercado”, conta. Hoje, a ProGammer é referência local na organização de campeonatos e no fornecimento de equipamentos para gamers.

Dois dos grandes sucessos da empresa foram os campeonatos de Dota realizados com patrocínios externos, que atraíram grande público e mostraram o potencial do mercado de eSports em Manaus.

“Os campeonatos bateram recordes de público e mostraram que Manaus pode ser um destaque no cenário nacional”, afirma Mário.

Mas os desafios são grandes. Um dos problemas recorrentes é a conectividade. “Nosso ping aqui é muito alto em comparação com cidades como São Paulo, o que afeta o desempenho nos jogos online. Mesmo assim, temos jogadores que superam essa barreira e se destacam”, explica.

Outro obstáculo é a visibilidade. Grande parte dos investimentos e eventos ainda estão concentrados no Sudeste do Brasil.

Apesar disso, Mário é otimista: “Graças ao esforço de muitas pessoas, Manaus está começando a ganhar reconhecimento. Os eventos estão crescendo, e a comunidade está cada vez mais engajada. Estamos apenas no começo, mas o futuro é promissor”.

A ProGammer também investe na produção de conteúdos originais, como documentários em parceria com a Amazônia TV Web, que promovem a cultura gamer local e criam uma conexão entre o público manauara e o universo dos jogos eletrônicos.

Para o futuro, Mário tem planos ambiciosos. Ele pretende expandir a empresa para outras regiões do Brasil e até para o exterior. Sua visão é que a empresa se torne uma vitrine para talentos do Amazonas, oferecendo patrocínios a jogadores e criadores de conteúdo.

Varejo brasileiro amplia investimentos em tecnologia: oportunidades e perspectivas para o Amazonas

O varejo brasileiro está em plena transformação, com previsão de aumento de 71% nos investimentos em tecnologia até 2025, segundo dados da pesquisa da Zebra Technologies. Esse avanço é impulsionado por soluções como automação, inteligência artificial, IoT e gestão integrada de estoques, visando otimizar operações, melhorar a experiência do cliente e aumentar a competitividade.

No Amazonas, onde boa parte das empresas ainda não utilizam tecnologias avançadas, há grande potencial de crescimento, especialmente em Manaus, que possui um mercado consumidor em expansão. A integração de tecnologias pode superar desafios logísticos e elevar a eficiência do setor, abrindo oportunidades em áreas como e-commerce, alimentos e moda. Este é um momento estratégico para o varejo amazonense se posicionar como protagonista na transformação digital nacional.

Vipal Borrachas avalia expansão com nova unidade no PIM

A Vipal Borrachas, fundada em 1973 em Nova Prata, Rio Grande do Sul, consolidada como uma das líderes globais no setor de reforma de pneus e produtos de borracha, realizou uma visita à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para avaliar a viabilidade de instalar uma unidade no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Essa iniciativa reflete o compromisso da empresa com a expansão estratégica e sustentável de suas operações. A possível instalação no PIM, reconhecido por sua localização estratégica e atrativos fiscais, representa uma oportunidade de fortalecer a presença da Vipal na região amazônica, fomentar a geração de empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico local. A proposta está alinhada aos princípios de inovação e economia circular que caracterizam a atuação global da Vipal Borrachas.

Viktoria Cargas anuncia expansão logística com investimento estratégico

Com uma trajetória consolidada no mercado logístico desde 1999, a Viktoria Cargas inicia 2025 com uma estratégia ambiciosa, focada em inovação, sustentabilidade e excelência operacional.

A empresa anunciou um investimento de R$ 6 milhões para expandir sua atuação em logística multimodal e comércio exterior, reforçando seu compromisso com eficiência e inteligência operativa no atendimento a demandas globais.

Com sede em Guarulhos (SP), filial em Manaus e pontos de apoio espalhados por todo o Brasil, a empresa oferece soluções logísticas completas nos modais aéreo, rodoviário, marítimo e cabotagem. Essa diversificação faz parte de uma nova fase de crescimento estratégico que busca consolidar a Viktoria como referência no mercado global.

Os planos de expansão foram apresentados no final de 2024, durante um jantar comemorativo no restaurante Coco Bambu, no Shopping Ponta Negra, onde a empresa reuniu colaboradores, parceiros, imprensa e líderes empresariais.

No evento, foram apresentados os resultados de 2024 e as diretrizes estratégicas para 2025, destacando a importância de inovação contínua para manter a satisfação dos clientes.

A Viktoria Cargas possui certificações relevantes, como as da Anvisa e do programa OEA (Operador Econômico Autorizado), o que reforça sua capacidade de operar no mercado internacional com altos padrões de segurança, eficiência e compliance.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), informa que estão sendo ofertadas 59 vagas no Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário para Praças Temporários (PS-SMV-PR/2025). As inscrições podem ser realizadas até domingo (26/1), pelo site (https://tinyurl.com/47tw3pww).

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), está com inscrições abertas até terça-feira (28/1) para o ‘Programa Fapeam Produtividade em CT&I – Edição 2024’. Para outras informações, basta acessar o endereço eletrônico (https://tinyurl.com/3aswa6sz).

Na terça-feira (28/1) acontecerá o ‘Encontro Manauara de Marketing Digital (EMMD) 2025’, que promete transformar a visão dos participantes sobre marketing e vendas. Com um público diversificado e uma programação intensa, o EMMD 2025 é um importante ponto de networking. Além das palestras, os participantes terão acesso a espaços interativos que incentivam a troca de experiências e a formação de novas parcerias. As inscrições estão abertas no site oficial (https://tinyurl.com/2z84ywfh).

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com as inscrições abertas para o curso de especialização em Ciência de Dados. No total, são ofertadas 45 vagas na pós-graduação lato sensu. Interessados devem se inscrever até sexta-feira (31/1), de forma presencial, na Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada na Av. Darcy Vargas, nº 1.200, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

