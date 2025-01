Três foragidos da Justiça são presos em Manaus, dois deles pelo crime de homicídio

As capturas ocorreram durante patrulhamento de rotina e denúncia.

Três foragidos da Justiça foram presos durante ações realizadas em bairros nas zonas centro-sul e leste, na quarta-feira (29). As prisões ocorreram durante patrulhamento de rotina e denúncia.

Por volta das 9h15, no bairro Parque das Nações, policiais militares da 12ª Cicom receberam uma denúncia de que um foragido da Justiça, pelo crime de homicídio, estaria na rua Noruega. O local é conhecido como área de tráfico de drogas.

A equipe da PMAM se deslocou ao endereço e encontrou o homem. Ao ser feita a consulta do nome dele, no Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), foi constatado o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O foragido tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança na ação policial. O homem foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já os policiais militares da 30ª Cicom, durante patrulhamento nas proximidades da rotatória do Produtor, por volta das 16h, visualizaram um casal trafegando em uma motocicleta, que tentou se desvencilhar da presença da equipe policial.

Durante a abordagem foi constatado, após consulta ao Cecopom, que o homem possuía mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao 14º DIP e a mulher liberada, por não ter sido encontrado nada de ilícito com ela.

Ainda na quarta-feira, por volta das 22h30, os policiais militares da Rocam receberam denúncia de que um foragido da Justiça estaria escondido em um beco, na rua Pico das Águas, bairro Nossa Senhora das Graças.

No local, os PMs abordaram um homem, de 49 anos, que ao ter seus dados verificados no Cecopom, foi apontado mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O foragido foi levado ao 1º DIP.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

