Patrão é preso por estuprar funcionária dentro de empresa no AM

Um homem de 32 anos foi preso nesta quinta-feira (30) acusado de estuprar sua funcionária, uma jovem de 18 anos, em Benjamin Constant, município localizado no interior do Amazonas. O crime ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano.

De acordo com o delegado Yuri Luiz Oliveski, da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as investigações foram iniciadas logo após a vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e prestar depoimento. O suspeito, que era chefe da jovem em uma empresa de informática, teria usado sua posição para cometer o crime.

“A vítima relatou que o crime aconteceu no local de trabalho, quando o homem a levou para sua sala e praticou a conjunção carnal sem consentimento. Devido ao risco de fuga do autor para o exterior, solicitamos à Justiça a prisão preventiva dele”, explicou o delegado.

O mandado de prisão foi cumprido em via pública, no bairro Colônia, em Benjamin Constant. O homem foi preso e está à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de estupro.

