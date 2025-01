VÍDEO: Policial enforca adolescente após ter carro riscado

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um policial militar, identificado como tenente Rennan Albuquerque de Melo, agride um adolescente durante uma discussão em um condomínio de Cuiabá, na quinta-feira (30).

A violência foi presenciada por colegas da vítima, que avisaram os pais do jovem. Em nota, a Polícia Militar informou que investiga o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta de 22h30. O suspeito questionou o jovem depois que percebeu o carro todo riscado e exigiu para que ele apontasse quem teria riscado o veículo.

O vídeo mostra quando o adolescente de 15 anos é agredido pelo policial na frente de outros jovens. O PM aparece sem camisa e segura a vítima pela nuca, que não reage e tenta se proteger. Momentos depois, é possível ver o policial enforcando o jovem e o agredindo com socos.

Ainda é possível ouvir o suspeito dizer “Quem que foi cara? Quem que foi que riscou o meu carro? Eu tô perguntando quem foi!”

Segundo o pai da vítima, que não quis ter a identidade divulgada, as crianças do condomínio já sentem medo do suspeito e ele é conhecido por ter comportamento violento. O pai contou ainda que após as agressões, o policial foi até a casa da vítima e ameaçou toda a família com uma arma.

Policial Militar enforca e dá socos em adolescente por riscar carro pic.twitter.com/pNrkRHKt9K — Portal Em Tempo (@portalemtempo) January 31, 2025

(*) Com informações do g1

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱