Netflix anuncia lançamento da 3ª temporada de Round 6; saiba quando

A Netflix anunciou a data da terceira e última de “Round 6”: 27 de junho de 2025. A revelação foi feita durante evento global para jornalistas, no qual diversas novidades foram anunciadas.

Vale dizer que a data fora vazada anteriormente. O perfil sul-coreano da Netflix no YouTube publicou um vídeo no qual anunciava a chegada da terceira temporada de “Round 6” para o dia 27 de junho de 2025. O conteúdo foi deletado pouco tempo depois. As informações são da revista Forbes.

O segundo ano da série está como o título mais assistido nos 93 países nos quais a Netflix é disponibilizada. As informações são da FlixPatrol.

Nenhum outro título da plataforma chegou a este patamar.

Vale lembrar que “Round 6” se tornou a série mais assistida de todos os tempos na plataforma. A primeira temporada conta com 2,2 bilhões de horas assistidas e 265,2 milhões de visualizações.

(*) Com informações do UOL

Leia mais: Astro do BTS em Round 6? Resposta de estrela da série intriga telespectadores

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱