Avião de pequeno porte cai perto de shopping na Filadélfia e causa incêndio

Um avião modelo Learjet 55 caiu na noite desta sexta-feira (31) nas proximidades de um shopping center na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. A queda da aeronave, que transportava duas pessoas, resultou em incêndios em residências próximas ao local do impacto.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram chamas no local do acidente. A emissora CBS News Philadelphia confirmou a ocorrência e informou que há feridos, embora as autoridades ainda não tenham divulgado o número exato ou o estado das vítimas.

O avião seguia para o Aeroporto Nacional Springfield-Branson, no Missouri, quando caiu. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes iniciaram as investigações para determinar as causas do acidente.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱