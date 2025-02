Veja momento em que avião cai próximo de shopping na Filadélfia

Um avião de pequeno porte que transportava seis pessoas caiu próximo de um shopping na Filadélfia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (31).

Um Learjet 55 caiu por volta das 18h30 (no horário local) após decolar do Aeroporto Nordeste da Filadélfia, informou a Administração Federal de Aviação (FAA) à CNN em um comunicado.

Câmeras de segurança registraram o momento da queda. Os vídeos circulam na internet mostrando o fogo no local e equipes de bombeiros fazendo o combate às chamas.

A aeronave, que transportava seis pessoas, estava a caminho do Aeroporto Nacional Springfield-Branson, no Missouri, disse a FAA.

A bordo estava uma paciente pediátrica acompanhada da mãe. As duas estavam voltando para casa no México depois que a criança foi tratada na Filadélfia, disse Shai Gold, porta voz da operadora de voo Jet Rescue Air Ambulance.

Também estavam a bordo quatro tripulantes, disse Gold – um piloto, um copiloto, um paramédico e um médico.

Todas as pessoas a bordo eram cidadãos mexicanos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do México. Não há informações sobre a situação das vítimas.

*Com informações CNN

