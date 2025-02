VÍDEO: Policial é acusado de atirar em cachorro no Amazonas

Um vídeo que circula nas redes sociais, neste sábado (1º), mostra um cachorro ferido após ser alvejado por três disparos de arma de fogo. O caso aconteceu no município de Pauini, interior do Amazonas. O animal aparece vivo nas imagens, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com o dono do cachorro, um policial atirou no animal para separá-lo de uma briga com outro cão. No vídeo, ele relata que os três disparos atingiram o corpo do cachorro e que, no momento do ocorrido, seus filhos estavam no local, o que poderia ter resultado em uma tragédia ainda maior.

Indignado, o tutor do animal pede justiça e cobra providências das autoridades sobre o caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade do policial ou se alguma medida foi tomada contra ele.

