FAB intercepta avião com meia tonelada de drogas no Amazonas

A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Federal (PF) interceptaram, no domingo (2), uma aeronave vinda do Peru que transportava aproximadamente 500 kg de drogas no espaço aéreo brasileiro. A interceptação ocorreu em Manacapuru em uma pista de terra.

O avião, um modelo EMB-810 Seneca, de matrícula PT-RFU, foi identificado pelos radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) e imediatamente interceptado por aeronaves A-29 Super Tucano, E-99 e H-60 Black Hawk, além do uso de plataformas orbitais para obtenção de informações de inteligência.

A interceptação ocorreu por volta das 10h (horário de Brasília), seguindo os protocolos das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA). Diante da ordem de pouso obrigatório, o piloto realizou um pouso forçado, colidindo com árvores na região. Em seguida, incendiou a aeronave e fugiu. A Polícia Federal acredita que parte da carga de drogas foi destruída no incêndio.

A ação fez parte da Operação Ostium, integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), cujo objetivo é combater atividades criminosas na fronteira. A operação foi viabilizada pelo compartilhamento de informações entre as forças de segurança, permitindo a identificação e monitoramento da aeronave em espaço aéreo brasileiro sem plano de voo.

A FAB e a PF acompanharam a aeronave até que, seguindo os protocolos institucionais, foi iniciado o procedimento de interceptação. O pouso forçado ocorreu em uma área rural próxima ao município de Manacapuru, no Amazonas. Apesar da tentativa de fuga do piloto, agentes da PF conseguiram apreender a carga antes que as chamas consumissem completamente o avião.

A operação faz parte do esforço conjunto das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas. As investigações continuam, com foco na identificação dos responsáveis pela aeronave e na descapitalização das organizações criminosas envolvidas.

