Pai dá chocolate com sedativo e estrangula filho até a morte no ES

Vitória (ES) – Fernando Nelson Neves Nascimento, de 37 anos, confessou à Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) ter assassinado seu próprio filho, Bernardo Souza Nascimento, de apenas 6 anos, após não aceitar o término de seu relacionamento com a esposa. Segundo o suspeito, ele ofereceu à criança um achocolatado contendo um sedativo e, em seguida, a estrangulou.

O crime

O encontro da vítima, Bernardo, encontrado sem vida em cima da cama dos avós, no bairro Jabaeté, em Vila Velha, na Grande Vitória (ES), na última quinta-feira (30), chocou a família,

O homem acabou preso no sábado (1), dois dias após matar a criança. As confissões foram divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (3).

A Polícia Científica confirmou que elementos encontrados durante a perícia no corpo da criança corroboram a hipótese de que foi sedada antes de morrer por asfixia.

A Polícia Científica confirmou que elementos encontrados durante a perícia no corpo da criança corroboram a hipótese de que ela foi sedada e morreu por asfixia. Os exames irão determinar se Bernardo foi vítima de asfixia mecânica devido ao estrangulamento ou asfixia decorrente do envenenamento. O suspeito está atualmente detido no Centro de Triagem, na Região Metropolitana de Vitória.

Vídeo íntimo

Após o assassinato, ele ainda publicou um vídeo íntimo da ex-companheira nas redes sociais, reforçando a hipótese de que ele tinha intenção de causar dano emocional a ela, segundo a polícia.

Ainda conforme a perícia, na casa do suspeito, em cima da pia da cozinha, havia uma caneca com um achocolatado de coloração semelhante ao escorrimento que saia da boca da vítima. Outros medicamentos também estavam no local.

Segundo o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Adriano Fernandes, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da vítima, de 42 anos. Ela chegou a pedir medida protetiva contra o pai da criança.

“Quando o casal terminava, ele perseguia a mulher, fazia violência psicológica, procurava no lugar de trabalho, na igreja. Ele prometia mudar e eles acabavam voltando. Mas no último término, em dezembro de 2024, ela procurou a delegacia, registrou boletim e falou que o Fernando ameaçava ela e as crianças”, informou o delegado

Um dia antes do crime

Na véspera do dia do crime, o homem foi com a ex e Bernardo dar um passeio na praia e, ao retornarem para a casa, a criança comentou com o suspeito que a mãe planejava se mudar com os três filhos.

O delegado acredita que essa conversa foi o possível gatilho para o suspeito tomar a decisão de matar a criança com a intenção de atingir a ex-esposa. A polícia investiga se a morte do menino foi premeditada ou se o suspeito decidiu matá-lo após saber da mudança da ex-companheira.

“Quando voltavam para casa, o Bernardo, de forma inocente, disse que ele, a mãe e os outros irmãos iam se mudar. A gente não sabe se ele já estava com a intenção de matar antes ou se ele resolveu fazer isso quando ele soube que a ex ia se mudar. Estamos investigando”, comentou.

Dia do crime

No dia do crime, um dos irmãos mais velhos da vítima ligou para a polícia e informou que o suspeito, por volta das 17h30 de quinta-feira (30), ligou, ameaçou os filhos e confessou que tinha matado Bernardo.

Bernardo estava com espuma nos lábios, rigidez cadavérica e braços e pernas cruzados, quando econtrado. O boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que, no dia do crime, câmeras de segurança do condomínio flagraram o suspeito deixando o local por volta das 18h41 em uma motocicleta vermelha.

O suspeito, encontrado pelos policiais no bairro República, em Vitória, não ofereceu resistência e acabou preso. Na delegacia, ele confessou o crime, dizendo estar em depressão por não aceitar o fim do relacionamento.

