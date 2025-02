Homem é morto a tiros em Manaus e tem bilhete deixado ao lado do corpo

De acordo com a polícia, a vítima teria sido arrastada pela Praça Tenreiro Aranha antes de ser assassinada.

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (3), na Rua Guilherme Moreira, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Ao lado do corpo, os criminosos deixaram um bilhete com a mensagem: “Que fique de exemplo.”

De acordo com a polícia, a vítima teria sido arrastada pela Praça Tenreiro Aranha antes de ser assassinada. Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos responsáveis.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

