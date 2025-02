Janeiro apresenta queda no número de assassinatos dos últimos 18 anos em Manaus

Manaus fechou o mês de janeiro de 2025 com o menor número de vítimas de homicídio dos últimos 18 anos. Os dados divulgados de forma preliminar pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a partir do Centro Integrado de Estatística (Ciesp), mostram que a cidade ficou 12 dias, alternados, sem registros de assassinato.

Para o secretário de Segurança, Vinícius Almeida, as Forças de Segurança seguem atuando muito fortemente e com o auxílio das equipes de inteligência associadas às ferramentas tecnológicas adquiridas pelo Governo do Amazonas, estão sendo empregadas de forma ainda mais assertivas. Além disso, lembrou do reforço no policiamento ostensivo e preventivo, a partir da chegada dos novos mil policiais militares.

“Estamos vendo a consolidação de um trabalho que já vem sendo realizado desde a implantação do Programa Amazonas Mais Seguro e, desde o ano passado, traçamos uma estratégia voltada para a redução da taxa de homicídio, visando principalmente a prisão de elementos envolvidos em grupos responsáveis por execuções e, também, tirando, como foi feito pela delegacia de homicídios, um número histórico de homicidas da rua e consolidando esses inquéritos para mandar para a justiça”, ressaltou o secretário.

Números

Conforme os dados do Ciesp, em janeiro de 2024, foram contabilizados em Manaus, 51 homicídios. Este ano, durante o mesmo período, a capital registrou 36 casos. O acompanhamento mostra, ainda, que a capital ficou 12 dias, alternados, sem nenhum registro de assassinato.

Os indicadores, mesmo que preliminares, mostram que a capital registrou, em janeiro, o menor número de vítimas de homicídio dos últimos 18 anos. “Não tenho dúvida que este é um resultado de todo um empenho das nossas polícias Civil, Militar, da nossa Polícia Científica e do nosso Corpo de Bombeiros. A população pode ter a absoluta certeza que estamos muito integrados para levar cada dia mais segurança para todos, não só na capital, mas como em todo o nosso interior”, frisou o secretário.

Amazonas

Os números das cidades do interior do estado, também, apresentaram redução de 22,22%. Na junção entre Manaus e interior fez com que o Amazonas chegasse ao menor número de vítimas de homicídios dos últimos seis anos.

“Estamos começando o ano com números muito positivos, que nos motivam a trabalhar ainda mais. Estamos fortalecendo nossas ações e estamos levando nossas operações integradas, também, para o interior para que esses números continuem em redução”, destacou Almeida.

